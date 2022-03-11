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اقتصاد

سونلغاز تكشف عن جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا

الشروق أونلاين
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سونلغاز تكشف عن جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا
ح.م
جانب من لقاء المدير العام لسونلغاز مع اطارات المؤسسة

كشفت مؤسسة سونلغاز ، الخميس، عن عقد اجتماع خصّص لمناقشة جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا.    

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاجتماع تم بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال وقدّمت فيه المديرية التنفيذية للإستراتيجية والاستشراف على مستوى سونلغاز، عرضا حول المشروع، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الشركة.

ويتضمن المشروع مد كابل بحري يرافق أنبوب الغاز الجديد ميدغاز، الرابط بين الجزائر وإسبانيا تحت البحر، وتصدير نحو 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء نحو هذا البلد الأوروبي.

 كما يتضمن المشروع مد كابل مع أنبوب الغاز الثاني الذي يربط الجزائر بإيطاليا (جزيرة صقلية) عبر تونس المعروف بخط أنابيب الغاز “ترانسماد- إنريكو ماتيي”.

وتعتزم وزارة الطاقة إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة (نظيفة)، جلها من الطاقة الشمسية إضافة للرياح، بحلول 2030.

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التعليقات
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  • شمالي

    ولماذا لا نصدر لهذه الدول أي ايطاليا واسبانيا السيارات ووسائل الأشغال العمومية وأجهزة الاعلام الآلي و البواخر ... وكذلك بعض المواد الغذائية كالبطاطا والزيت والقمح الصلب ...التي تنتج محليا لتحرير اقتصادنا من التبعية للمحروقات

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