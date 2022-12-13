سونلغاز تكشف عن حصيلة الوفيات بالغاز خلال 10 سنوات

كشفت رئيسة مصلحة الصحة على مستوى مؤسسة سونلغاز، عن عدد الحوادث التي تسبب فيها سوء استعمال الغاز خلال 10 سنوات، والذي بلغ 855 حادثًا تسبب في 608 وفاة.

وأوضحت المتحدثة خلال الملتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط، أن عدد الحوادث الناجم عن الايصال الخطأ للكهرباء خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ 1.314 حادث تسبب في 745 وفاة.

وأكد المشاركون في الملتقى، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين أساليب الوقاية من حوادث الكهرباء والغاز.

وأكدت رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسيلة عتيمن، أن هذا اللقاء، الذي سيغلق دورة اللقاءات الجهوية التي نظمتها اللجنة خلال سنة 2022، يمثل فرصة لجميع الأطراف لعرض وطرح انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يخص تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء والغاز المقدمة للمستهلكين.

وأضافت أن اللقاء يهدف أيضا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك، من أجل تجسيد القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات.

ومن جهته أشاد رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، في مداخلة له، بما قام به مجمع سونلغاز في مجال رقمنة خدماته، الذي من شأنه تحسين الخدمات والتواصل مع المستهلك والتقليص من وقت معالجة الملفات وتقليص التكاليف والمحافظة على البيئة.

وبدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، حرزلي محفوظ، على دور الجمعيات في توعية وتحسيس المستهلكين بالخصوص من أخطار استعمال الغاز الطبيعي الذي يودي بحياة العشرات سنويا.