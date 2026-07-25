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الجزائر
باستخدام بعض الأجهزة المنزلية خارج "وقت الذورة"

سونلغاز تنصح بتقليل استهلاك الكهرباء خلال “فترتين من اليوم”

الشروق أونلاين
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سونلغاز تنصح بتقليل استهلاك الكهرباء خلال “فترتين من اليوم”
ح.م
صورة توضيحية لسونلغاز

تشهد الجزائر ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف. حيث يصل الطلب إلى ذروته خلال فترتين من اليوم، الأولى من الساعة 13:00 إلى 16:00، والثانية ومن الساعة 20:00 إلى 22:00.

وقالت “سونلغاز” في منشور على فيسبوك يوم السبت، إن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى الاستخدام المتزامن لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية. خاصة منها الأكثر استهلاكًا للطاقة.

بناء على ذلك، نصحت الشركة باستخدام الأجهزة المنزلية مثل غسالة الملابس، وغسالة الأواني، وسخان الماء الكهربائي، والفرن الكهربائي، والمكواة خارج أوقات الذروة. من أجل تخفيف الضعط على الشبكة.

وفي 13 جويلية الجاري، أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، عن تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، بعد بلوغ مستوى 21.378 ميغاواط.

وتزامن تسجيل هذه الذروة الجديدة، عند الساعة 15:30 عصر الإثنين 13 جويلية، مع موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها مناطق عدّة من البلاد.

ويوم الأحد 12 جويلية، بلغت ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية عند الساعة 15:00 زوالا، مستوى 21.176 ميغاواط.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعلى ذروة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، بلغت 20.628 ميغاواط. ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خلال فترات الحرّ الشديد، ونسبة الرطوبة العالية.

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