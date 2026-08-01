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اقتصاد

سونلغاز تنهي استبدال خط كهربائي عالي التوتر وتعيد الخدمة في وقت قياسي

الشروق أونلاين
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سونلغاز تنهي استبدال خط كهربائي عالي التوتر وتعيد الخدمة في وقت قياسي
سونلغاز
جانب من الأشغال

أنهت فرق سونلغاز، فجر اليوم السبت، أشغال استبدال السلك الناقل لخط التوتر العالي (60 كيلوفولط)، وأعادت الخط إلى الخدمة بعد أربع ساعات من انطلاق العملية، في إطار برنامج صيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء، بما يضمن استمرارية التموين بالطاقة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأفادت سونلغاز بأن الأشغال انطلقت عند الساعة الرابعة صباحًا، بعد تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، إلى جانب الفرق التقنية المختصة التي باشرت التدخل الميداني، قبل أن تُستكمل العملية في حدود الساعة الثامنة صباحًا، ويُعاد الخط الكهربائي إلى الخدمة بشكل طبيعي.

وتأتي هذه العملية استكمالًا للتدخلات السابقة التي نفذتها الفرق التقنية التابعة لمديرية التوزيع ببشار، والتي شملت أعمال صيانة وإصلاح على خط التوتر العالي (60 كيلوفولط) الرابط بين بشار وبني ونيف، والمموّن لدائرة بني ونيف بالطاقة الكهربائية، وفق المعايير التقنية المعتمدة، ما أسهم في استرجاع التموين الكهربائي بصورة كاملة.

وشهدت الأشغال حضور والي ولاية بشار، إلى جانب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، والمدير العام المساعد لقطب التوزيع ببشار، ومدير التوزيع، حيث وقفوا على سير العملية الميدانية والجهود التي بذلتها الفرق التقنية، والتي تمكنت من إنجاز الأشغال في وقت وجيز لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأكدت سونلغاز أن هذه التدخلات تجسد مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف فروع المجمع، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء، والحفاظ على استقرار واستمرارية التموين بالطاقة لفائدة المواطنين، من خلال مواصلة برامج الصيانة والتطوير وفق المعايير التقنية المعتمدة.

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