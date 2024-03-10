سونلغاز توقع اتفاقيتي تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مع مركز تطوير الطاقات المتجددة

أبرمت المديرية المركزية للبحث والتعاون والتطوير على الصعيد الدولي بمجمع سونلغاز، الأحد بالجزائر العاصمة، اتفاقيتي تعاون مع مركز تطوير الطاقات المتجددة، تتعلقان بإنتاج الهيدروجين الأخضر، حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وتم التوقيع على الاتفاقيتين على مستوى المديرية العامة، تحت إشراف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمع، وكذا عدد من الباحثين.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنجاز دراسة تقنية-اقتصادية لوحدة رئيسية خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر (المتجدد)، فيما تخص الاتفاقية الثانية إنجاز دراسة لانتقاء موقع خاص بإنشاء هذه الوحدة، يضيف البيان.

وأكد عجال، بهذه المناسبة، على “الأهمية البالغة التي توليها سونلغاز لقطاع البحث العلمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، في دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي، بالشكل الذي يقوي من فاعلية أداء مجمع سونلغاز باعتباره محركا للاقتصاد الوطني”.

من جانبه، أثنى مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، نور الدين عبد الباقي، على الاهتمام الذي توليه سونلغاز لمجال البحث العلمي، مؤكدا على “أهمية هذا التعاون الذي يدعم إدارة الشراكة بين القطاعين وفقا لرؤية السلطات”، وفق البيان.