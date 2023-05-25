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الجزائر

سونلغاز تيبازة.. قطع الكهرباء عن هذه البلديات بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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سونلغاز تيبازة.. قطع الكهرباء عن هذه البلديات بسبب التقلبات الجوية

 أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيبازة، أنها اضطرت لقطع التيار الكهربائي عبر 3 بلديات متضررة من الفيضانات وسيتم إعادته لاحقا.

وأفادت المديرية، الخميس، في بيان لها أنه نظرا لصعود مستوى المياه جراء التساقط الغزير للأمطار وحدوث فيضانات داخل محطات تزويد الكهرباء في كل من بلدية القليعة، فوكة وبواسماعيل تم قطع التيار الكهربائي.

وتابع البيان أنه ومن أجل حماية المواطنين والممتلكات وتسهيل عمل أفراد كل من الحماية المدنية، شركة السيال وأعوان البلديات المتضررة لشفط  هذه الفيضانات.

تعلم مديرية التوزيع الكهرباء والغاز لتيبازة أنها اضطرت لقطع التيار الكهربائي في هذه البلديات وسيتم إعادته فور الانتهاء من العملية.

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