سونلغاز تُجند فرقا للمداومة خلال أيام العيد

أعلنت مؤسسة سونلغاز عن تجنيد فرق خاصة بالمداومة أيام عيد الأضحى المبارك لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز.

وقالت المؤسسة في بيان لها أنه تحسبا لعيد الأضحى المبارك، والتزاما من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ، بضمان استمرارية خدمة تزويد المواطنين بالطاقتين الكهربائية والغازية طيلة أيام عيد الأضحى، سطرت سونلغاز برنامجا خاصة يتضمن تجنيد فرق المداومة على مستوى مختلف فروع المجمع عبر كامل التراب الوطني تبقى متأهبة 24/24 سا.

وأضاف البيان “كما تضع سونلغاز رقم المركز الوطني للاتصال 3303، تحت تصرف المواطنين الذين يمكنهم الاتصال بمصالح المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لطلب تدخل الفرق في حال حدوث أي اضطراب في التموين بالكهرباء والغاز.