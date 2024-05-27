سونلغاز تُطمئن.. لا انقطاع للكهرباء خلال الصيف

طمأن الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، المواطنين والمستثمرين بأن المجمع سيضمن تأمين الكهرباء خلال موسم الاصطياف على الرغم من التوقعات باشتداد درجات الحرارة.

وقال هدنة، الاثنين خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وذلك بناء على تجربة الصائفة الماضية والتي بلغ خلالها معدل استهلاك الكهرباء مستويات غير مسبوقة.

وأضاف أن المخطط التنموي لصائفة 2024 يضمن إنجاز العديد من المشاريع ومنها مراكز الربط الكهربائي والمحولات والمحطات المتنقلة بهدف رفع مستوى القدرة المركبة ومنها وضع 22 منشاة طاقوية كبرى حيز الخدمة، بالإضافة إلى 12 منشاة أخرى تراوح معدل الإنجاز بها ما بين 80 إلى 100 بالمائة إضافة إلي عمليات الصيانة الدورية لتفادي الإنقطاعات “.

كما أكد خليل هدنة، بأن نسبة التغطية بالكهرباء بالجزائر بلغت 99 بالمائة عبر الولايات بينما وصلت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي إلى حدود 69 بالمائة.

وكشف المتحدث باسم مجمع سونلغاز أن عدد الزبائن المستفيدين من التغطية الكهربائية في الجزائر فاق 11 مليون و 800 ألف، في حين يستفيد 7.7 مليون شخص من الربط بالغاز الطبيعي.