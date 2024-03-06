سونلغاز تُعلّق قطع الكهرباء عن المنازل خلال رمضان

أعلنت سونلغاز أنها قررت تعليق قطع التموين بالطاقة على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان خاصة لمن تعسر عليهم الدفع.

وأوضح المجمع في بيان له أنه تخفيفا لإجراءات تحصيل مستحقاتها، قررت سونلغاز عدم اللجوء إلى تعليق التموين بالطاقة على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان المعظم خاصة بالنسبة للزبائن الذين تعسر عليهم تسديد فواتيرهم.

كما دعا البيان القادرين منهم على الدفع إلى التقرب من وكالاتها التجارية أو الاستعانة بوسائل الدفع المتاحة لتسديد فواتيرهم في وقتها المحدد، وذلك تفاديا لتراكم ديونهم.

وأكدت أنه تم تجنيد الفرق المكلفة بعمليات تحصيل مستحقات الفواتير في عمليات تركيب كواشف تسربات أحادي أكسيد الكربون، وذلك من أجل تسريع وتيرة هذه العملية التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين.