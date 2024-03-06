-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سونلغاز تُعلّق قطع الكهرباء عن المنازل خلال رمضان

الشروق أونلاين
  • 275
  • 0
سونلغاز تُعلّق قطع الكهرباء عن المنازل خلال رمضان

أعلنت سونلغاز أنها قررت تعليق قطع التموين بالطاقة على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان خاصة لمن تعسر عليهم الدفع.  

وأوضح المجمع في بيان له أنه تخفيفا لإجراءات تحصيل مستحقاتها، قررت سونلغاز عدم اللجوء إلى تعليق التموين بالطاقة على الزبائن المنزليين طوال شهر رمضان المعظم خاصة بالنسبة للزبائن الذين تعسر عليهم تسديد فواتيرهم.

كما دعا البيان القادرين منهم على الدفع إلى التقرب من وكالاتها التجارية أو الاستعانة بوسائل الدفع المتاحة لتسديد فواتيرهم في وقتها المحدد، وذلك تفاديا لتراكم ديونهم.

وأكدت أنه تم تجنيد الفرق المكلفة بعمليات تحصيل مستحقات الفواتير في عمليات تركيب كواشف تسربات أحادي أكسيد الكربون، وذلك من أجل تسريع وتيرة هذه العملية التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين.

مقالات ذات صلة
مناقصة جديدة لإنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية

مناقصة جديدة لإنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية

أونيلاف: تفريغ مخزون البصل والثوم تحسبا لرمضان

أونيلاف: تفريغ مخزون البصل والثوم تحسبا لرمضان

394 ألف عرض عمل في سنة واحدة.. وهذه القطاعات الأكثر توظيفا

394 ألف عرض عمل في سنة واحدة.. وهذه القطاعات الأكثر توظيفا

وصول 1100 سيارة “جيلي” الخميس واستدعاء الزبائن الأحد

وصول 1100 سيارة “جيلي” الخميس واستدعاء الزبائن الأحد

الجزائر تمدّد خفض إنتاجها من النفط حتى نهاية جوان

الجزائر تمدّد خفض إنتاجها من النفط حتى نهاية جوان

مؤسسة البريد السريع الجزائرية EMS Champion تفوز بجائزة “جودة خدمة العملاء”

مؤسسة البريد السريع الجزائرية EMS Champion تفوز بجائزة “جودة خدمة العملاء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد