سونلغاز: حملة لصيانة المحولات وفرق مختصة في التدخلات الإستعجالية خلال رمضان

شرعت مؤسسة سونلغاز في عدة تحضيرات تشمل أساسا تدعيم نظام المناولة وصيانة المحولات بالإضافة إلى تسخير فرق مختصة في التدخلات الإستعجالية.

وحسب بيان لمديرية التوزيع الدار البيضاء “سونلغاز-توزيع”، فقد تم الشروع في عدة تحضيرات لضمان جودة واستمرارية الخدمة خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية أنها قامت بوضع “برنامج استثنائي خاص لشهر رمضان”، يتمثل في تسخير فرق تقنية مختصة في التدخلات الاستعجالية.

كما تم تدعيم نظام المناوبة، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، على مستوى الوكالات التجارية السبعة، بالإضافة الى الوحدات التقنية، لافتة إلى أنه سيتم تكثيف هذا المخطط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، أكدت مديرية التوزيع الدار البيضاء أنها سخرت كل الامكانيات المادية والبشرية لضمان استمرارية الخدمات خلال شهر رمضان، مضيفة أن البرنامج المسطر في هذا الاطار، سيسمح” بالتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ خلال فترة الفطور”.

وإلى جانب ذلك، أشارت إلى أنها قامت بحملة صيانة كل المحولات الغازية والكهربائية التابعة لقطاعها، بغية ضمان جودة الخدمة وتفادي كل الانقطاعات مؤكدة على عملها على تزويد زبائنها بالطاقة الكهربائية والغازية في أحسن الظروف.