سونلغاز: ربط كل المستثمرات الفلاحية بالكهرباء والغاز نهاية نوفمبر المقبل

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد لعجال، أنه سيتم ربط جميع المستثمرات الفلاحية بنسبة 100% بالكهرباء والغاز قبل نهاية شهر نوفمبر القادم.

وقدم المدير العام لسونلغاز، الاثنين، خلال زيارته لولاية النعامة، حوصلة شاملة عن مستوى تكفل سونلغاز بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفلاحية، حيث أكد أنه تم ربط كل المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز، في انتظار استكمال ربط الأربع قرى المتبقية و التي سيتم بشأنها إيجاد التركيبة المالية المناسبة مع السلطات المحلية لتنفيذها.

وفيما يخص ربط المحيطات الفلاحية فقد أكد الرئيس المدير العام أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفلاحية بنسبة 100% قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الجار

وأعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز، تعليمة بمباشرة مشروع ربط المنطقة الصناعية و مناطق النشاط بداية من يوم الثلاثاء، داعيا إلى ضرورة تنشيط حركة الاستثمار في النعامة بالشكل الذي يتناسب مع استثمارات سونلغاز في الولاية.