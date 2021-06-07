سونلغاز: على المواطنين استهلاك الكهرباء بعقلانية

أكدت المديرة المركزية في التطوير الخارجي بمجمع سونلغاز، وداد حمرور، الإثنين، أن الجزائر تملك وفرة في إنتاج الكهرباء، داعية المواطنين إلى استهلاكها بشكل عقلاني.

وكشفت حمرور خلال نزولها ضيفة عبر برنامج “الشروق مورنينغ” أن قدرة إنتاج سونلغاز من الكهرباء تصل إلى 22 ألف ميغاواط، بينما حجم استهلاكها في الفترات العادية يصل إلى 9000 ميغاواط.

وفي هذا الصدد قالت المتحدثة ذاتها أن سونلغاز تبذل كامل جهدها من أجل تفادي انقطاعات الكهرباء خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاع الإستهلاك.

من جهة أخرى، أكدت حمرور أن فريق من سونلغاز موجود الآن في ليبيا من أجل بحث الاستثمار في مجال صيانة شبكات الكهرباء.

وأوضحت أن سونلغاز تسعى إلى الإستثمار في الخارج خاصة في السوق الإفريقية، مشيرة إلى أنها أبرمت عدة اتفاقيات للاستثمار في كوت ديفوار وغانا وتشاد.

مخطط خاص لضمان توزيع الغاز والكهرباء يومي العيد

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء،الأربعاء، عن وضع مخطط خاص لضمان جودة واستمرارية الخدمة على المستوى الوطني خلال الفترة بين 13 و15 ماي المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الفطر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها وجهت تعليمات إلى مديريات التوزيع عبر جميع الولايات، “لتعزيز فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها، من اجل التدخل السريع والفعال لإصلاح الإعطاب المحتمل وقوعها”.

كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال المتاح 24/24 سا على الرقم 3303 وذلك لتمكين الزبائن من الاتصال بمصالح الشركة أينما كانوا، حسب البيان.