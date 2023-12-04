“سونلغاز”: فتح الأظرفة الخاصة بمشروع “سولار 1000 ميغاواط”

الإمضاء على عقود مشروع 2000 ميغاواط قبل نهاية 2023

فتحت اللجنة المكلفة لدى مجمع “سونلغاز” الأظرفة الخاصة بالمناقصة الوطنية والدولية التي أطلقها، لأجل إنجاز مشروع إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (سولار 1000 ميغاواط).

وكانت المناقصة قد أثارت اهتمام 139 مؤسسة قامت بسحب دفتر الشروط، من بينها 36 مؤسسة جزائرية و103 مؤسسة أجنبية يمثلون 26 جنسية ومؤسسة واحدة مختلطة جزائرية – أجنبية.

ويتضمن هذا المشروع إنجاز 05 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة وحدة تتراوح ما بين 50 و300 ميغاواط، بخمس ولايات، بالإضافة إلى إنجاز شبكة النقل التي تربط كل محطة بالشبكة الوطنية الكهربائية.

وتم إطلاق المناقصة الوطنية والدولية الخاصة به في جويلية الفارط من قبل شركة “سونلغاز”-هندسة لفائدة الشركة الجزائرية للطاقات المتجدّدة “شمس”.

ومن بين الشروط المدرجة في دفتر الشروط اقتناء جميع المعدات، مثل هياكل وتركيبة الألواح والكوابل والمحولات وغيرها، من الشركات الجزائرية وذلك في إطار دعم برنامج الإدماج الوطني.

كما يتعين على الشركات المنجزة اللجوء إلى المؤسسات الجزائرية لإنجاز أشغال الهندسة المدنية والتركيب الكهروميكانيكي.

وفي تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة، أوضحت مديرة نشاطات الإنتاج والهندسة على مستوى المديرية العامة لمجمع “سونلغاز”، وداد حمرور، أن مشروع “سولار 1000” تم إطلاقه كمرحلة ثانية في تجسيد البرنامج الوطني 15 ألف ميغاواط، بعد إطلاق مشروع إنجاز خمسة عشر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط وموزعة على اثنتي عشرة ولاية.

وبخصوص مشروع 2000 ميغاواط، كشفت حمرور، أنه تم انتقاء الشركات التي تتكفل بإنجازه بعد تقييم العروض الفنية والمالية، مبرزة أن العملية المقبلة تتمثل في الإمضاء على العقود وذلك قبل نهاية السنة الجارية، من أجل مباشرة الأشغال مع بداية السنة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت حمرور أن شركات جزائرية قد حصلت على نسبة 57 بالمائة من مشاريع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في إطار مشروع 2000 ميغاواط وذلك بعد إدراج بعض الشروط التحفيزية التي تسمح للشركات الجزائرية المشاركة في المناقصة، بهدف تمكينها من كسب الكفاءات والخبرة اللازمة لإنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة مشاريع أخرى على المستوى الدولي.

كما أشارت إلى أن المجمع باشر، عن طريق مؤسساته الفرعية (سونلغاز-طاقات متجدّدة وسونلغاز-هندسة)، بإطلاق مشاريع استثمارية بصفة تدريجية في إطار برنامج الـ15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجدّدة لآفاق 2030- 2035 الذي أدرجته الحكومة في مخطط عملها، حيث وصل مستوى إنتاجها من الطاقات المتجدّدة حاليا إلى أكثر من 511 ميغاواط.