سونلغاز: لا قطع للكهرباء عن مقرات البلديات المتخلّفة عن تسديد الفواتير

كما أشار عجال إلى أن مجمّع سونلغاز يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية من خلال إقرار “تسهيلات” تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية.

وأوضح المسؤول أنّ هذا الإجراء “الاستثنائي” يرمي إلى تفادي عرقلة مصالح المواطنين، لأن “مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمّع”، على حدّ قوله.

أصدر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال يوم الأربعاء، تعليمة تمنع قطع الطاقة الكهربائية عن مقرات جميع بلديات الوطن المتخلفة عن فواتير الكهرباء.

مستحقّات سونلغاز لدى المواطنين “تضاعفت” 4 مرات في فترة كورونا

18 جويلية 2022: تضاعفت مستحقّات سونلغاز لدى المواطنين 4 مرات منذ بداية تفشّي وباء كورونا، لتصل إلى 214 مليار دينار، بسبب تجميد تحصيل الديون، في إطار سياسة التضامن مع المواطن.

وحسب ما أكده الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، فقد كانت قيمة مستحقات المجمّع العمومي في حدود 60 مليار دينار قبل الوباء، لتبلغ 214 مليار دينار في غضون سنتين.

وأضاف عجال:”بفضل عمليات التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن، في خلال الأزمة الصحية، نجحت مصالح المجمّع في تقليص قيمة مستحقاتها لدى المواطنين إلى 140 مليار دينار”.

وتابع يقول:”نعوّل على وسائل الإعلام لتحسيس المواطن بأهمية دفع مستحقاته، لتمكين المجمّع من استعادة استقراره المالي، و الاستمرار في إنجاز مشاريعه”.