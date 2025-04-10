-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سونلغاز لدعم قطاع الطاقة في العراق

الشروق أونلاين
  • 376
  • 0
سونلغاز لدعم قطاع الطاقة في العراق
سونلغاز
جانب من اللقاء

بحث الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، مع وفد من قطاع الطاقة في جمهورية العراق، يقودهم عضو لجنة الطاقة على مستوى البرلمان العراقي، منصور مارد عطية، دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة.

ووفقا لما أفادت به سونلغاز، اللقاء الذي جمع الطرفين بالجزائر اليوم الخميس، 10 أفريل، أتاح الحديث عن عمق العلاقات التاريخية بين الدوليتين الشقيقتين في عديد المجالات بما فيها الاقتصادية التي بات من الضروري بحث سبل إعادة بعثها.

أزمة كهرباء قوية تضرب 7 دول عربية

وأثنى منصور مارد عطية على مستوى الترحيب الذي حظي به الوفد العراقي خلال زيارته لعدد من الوحدات الصناعية التابعة لسونلغاز، مؤكدا ارتياح الوفد لما لمسه من احترافية على مستوى تلك الوحدات التي وصلت إلى تحقيق الاكتفاء في مجال توفير العدادات وعديد المعدات الأخرى الهامة في مجال الصناعات الكهربائية والغازية.

وهو ما اعتبره، يضيف ذات المصدر، مؤشرا هاما لمستقبل الشراكة بين سونلغاز والمتعاملين الطاقويين في العراق، خاصة أمام ما لمسه الوفد من إرادة المؤسسات الجزائرية في دعم برنامج التنمية في العراق.

ولم يتردد منصور مارد عطية في دعوة سونلغاز إلى دعم قطاع الطاقة في العراق، موضحا جملة المشاكل والعوائق التي يواجهها القطاع هناك.

سونلغاز: تصدير معدات كهربائية هامة إلى العراق

المدير العام لسونلغاز من جانبه، أكد أن المجمع وباعتباره أداة من أدوات تجسيد السياسة الطاقوية للدولة الجزائرية، سيعمل جاهدا على تنفيذ توصيات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بدعم قطاع الطاقة في العراق وتعزيز سبل الشراكة والتبادل بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة السير بشكل جدي في تحقيق الشراكة والتعاون بين الطرفين، وذلك من خلال ارسال وفد من الخبراء والمختصين من سونلغاز إلى جمهورية العراق لتحضير دراسات ميدانية معمقة عن مستقبل هذه الشراكة.

مقالات ذات صلة
ترامب يهدّد شركات الطاقة المتجددة بقرار جديد

ترامب يهدّد شركات الطاقة المتجددة بقرار جديد

تسهيلات لدعم إنتاج سمك البلطي الأحمر في الجزائر

تسهيلات لدعم إنتاج سمك البلطي الأحمر في الجزائر

14 ألف مشروع محل متابعة من وكالة الاستثمار

14 ألف مشروع محل متابعة من وكالة الاستثمار

الجزائر تبحث الاستثمار مع مصر في الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

الجزائر تبحث الاستثمار مع مصر في الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

إيطاليا ترفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 31%

إيطاليا ترفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 31%

سونارام تبحث آفاق تثمين المعادن الاستراتيجية وتطوير شعبة الليثيوم

سونارام تبحث آفاق تثمين المعادن الاستراتيجية وتطوير شعبة الليثيوم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد