سونلغاز لدعم قطاع الطاقة في العراق

بحث الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، مع وفد من قطاع الطاقة في جمهورية العراق، يقودهم عضو لجنة الطاقة على مستوى البرلمان العراقي، منصور مارد عطية، دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة.

ووفقا لما أفادت به سونلغاز، اللقاء الذي جمع الطرفين بالجزائر اليوم الخميس، 10 أفريل، أتاح الحديث عن عمق العلاقات التاريخية بين الدوليتين الشقيقتين في عديد المجالات بما فيها الاقتصادية التي بات من الضروري بحث سبل إعادة بعثها.

وأثنى منصور مارد عطية على مستوى الترحيب الذي حظي به الوفد العراقي خلال زيارته لعدد من الوحدات الصناعية التابعة لسونلغاز، مؤكدا ارتياح الوفد لما لمسه من احترافية على مستوى تلك الوحدات التي وصلت إلى تحقيق الاكتفاء في مجال توفير العدادات وعديد المعدات الأخرى الهامة في مجال الصناعات الكهربائية والغازية.

وهو ما اعتبره، يضيف ذات المصدر، مؤشرا هاما لمستقبل الشراكة بين سونلغاز والمتعاملين الطاقويين في العراق، خاصة أمام ما لمسه الوفد من إرادة المؤسسات الجزائرية في دعم برنامج التنمية في العراق.

ولم يتردد منصور مارد عطية في دعوة سونلغاز إلى دعم قطاع الطاقة في العراق، موضحا جملة المشاكل والعوائق التي يواجهها القطاع هناك.

المدير العام لسونلغاز من جانبه، أكد أن المجمع وباعتباره أداة من أدوات تجسيد السياسة الطاقوية للدولة الجزائرية، سيعمل جاهدا على تنفيذ توصيات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بدعم قطاع الطاقة في العراق وتعزيز سبل الشراكة والتبادل بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة السير بشكل جدي في تحقيق الشراكة والتعاون بين الطرفين، وذلك من خلال ارسال وفد من الخبراء والمختصين من سونلغاز إلى جمهورية العراق لتحضير دراسات ميدانية معمقة عن مستقبل هذه الشراكة.