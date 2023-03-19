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الجزائر

سونلغاز: لن يتم قطع الغاز والكهرباء خلال شهر رمضان

الشروق أونلاين
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سونلغاز: لن يتم قطع الغاز والكهرباء خلال شهر رمضان
ح.م

قررت مؤسسة سونلغاز تعليق قطع التموين بالكهرباء والغاز بالنسبة للمتخلفين عن تسديد الفواتير، خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فقد قررت سونلغاز تعليق قطع التموين بطاقتي الكهرباء والغاز خلال شهر رمضان وهذا على المتخلفين في تسديد فواتير الاستهلاك للطاقة، مع وضع كل الوسائل التسهيلية لهم من أجل خدمة عمومية.

كما أكدت المؤسسة أنها جندت كل الوسائل المادية والإمكانات البشرية لضمان نوعية حسنة لتوزيع الكهرباء والغاز للمواطن مع تكييف ساعات العمل لكل هياكل الإستقبال والتكفل الأحسن بانشغالات الزبائن.

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