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اقتصاد

سونلغاز: مخطط خاص لضمان توزيع الغاز والكهرباء يومي العيد

الشروق أونلاين
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سونلغاز: مخطط خاص لضمان توزيع الغاز والكهرباء يومي العيد

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء،الأربعاء، عن وضع مخطط خاص لضمان جودة واستمرارية الخدمة على المستوى الوطني خلال الفترة بين 13 و15 ماي المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الفطر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها وجهت تعليمات إلى مديريات التوزيع عبر جميع الولايات، “لتعزيز فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها، من اجل التدخل السريع والفعال لإصلاح الإعطاب المحتمل وقوعها”.

كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال المتاح 24/24 سا على الرقم 3303 وذلك لتمكين الزبائن من الاتصال بمصالح الشركة أينما كانوا، حسب البيان.

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