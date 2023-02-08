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سونلغاز: مناقصة وطنية ودولية لاقتناء 5.2 مليون كاشف للغازات المحروقة

الشروق أونلاين
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سونلغاز: مناقصة وطنية ودولية لاقتناء 5.2 مليون كاشف للغازات المحروقة
أرشيف
كاشف الغازات

شرع مجمّع سونلغاز في تنفيذ مشروع تزويد بيوت الجزائريين بأجهزة الكشف عن الغازات المحترقة بالمجان. حيث حدّدت هدف اقتناء وتوزيع 5.2 مليون كاشف ما بين 2023 و2024، عن طريق إطلاق مناقصة وطنية ودولية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم المجمّع خليل هدنة، تقدّر الاحتياجات الوطنية من هذه الأجهزة بـ 22 مليون وحدة.

وتسعى سونلغاز إلى توزيع ربع هذه الكمية، أي 5.2 مليون وحدة، بشكل استعجالي، إلى غاية نهاية العام 2024، يقول ذات المسؤول.

وقد وقّعت سونلغاز مطلع فيفري الجاري، اتفاقية مع قطاعات التعليم العالي والطاقة والمؤسسات الناشئة. لإنشاء شركة مختلطة في مجال إنتاج وتصنيع أجهزة الكشف عن تسرّب الغازات المحترقة.

كما سيقوم المجمّع بإنشاء 3 مخابر في وهران، العاصمة، وسطيف. لمعاينة ومراقبة أجهزة التدفئة التي تتسبّب في حوادث الاختناق بالغازات المحروقة.

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