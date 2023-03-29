سونلغاز: منشآت كبرى بقيمة 24 مليار دج تدخل الخدمة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة

أفاد المجمع العمومي سونلغاز أنه قام من خلال شركته الفرعية “سونلغاز – نقل الكهرباء” بوضع عدد هام من المنشآت الكهربائية حيز الخدمة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح مجمع سونلغاز في بانه له أنه تم انجاز عدد من المشاريع على غرار مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة، وكذا رفع مستوى القدرة المركبة ب 1500 ميغافولط امبير، وذلك بهدف ضمان سلامة المنظومة الكهربائية وتأمين الولايات المعنية من حيث التزويد المستمر بالكهرباء والمساهمة في تحسين مستوى الخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأشار البيان إلى أنه، وكمرحلة أولية، مس البرنامج الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 01 ديسمبر 2022 و27 مارس 2023، 19 ولاية.

وتتمثل هذه الانجازات، حسب البيان، بـ: 4 منشآت بولاية سكيكدة، 3 منشآت بولاية الطارف، منشأتين اثنتين بكل من ولايات جيجل وبومرداس والجلفة، ومنشأة واحدة بكل من سطيف ووهران وخنشلة والنعامة والبيض وسعيدة وبسكرة وسيدي بلعباس وبشار والمدية والجزائر العاصمة وغليزان وتبسة وأم البواقي.

وأبرز البيان أن هذه المنشآت ستساهم في تحسين مستوى الربط وجودة الخدمة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الفلاحية ومحطات تحلية مياه البحر والمراكز الحضرية والريفية.

وسيتم تسليم عدد آخر من المشاريع الاستراتيجية “سيتم تشغيلها مع تقدم الأشغال على مستواها وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم وضعها حيز الخدمة قبل دخول صائفة 2023، وذلك ضمانا لمرور صيف هادئ دون انقطاعات”.