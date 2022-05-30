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الجزائر

سونلغاز: هذه ترتيبات تأمين التزويد بالكهرباء خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الشروق أونلاين
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سونلغاز: هذه ترتيبات تأمين التزويد بالكهرباء خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أسدى الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، جملة من التعليمات قصد ضمان تأمين التزويد بالكهرباء في فترة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها شهر جوان الداخل في ولاية وهران.

وأكد مجمع سونلغاز انه وفي هذا الإطار تم تنصيب خلية يقظة مركزية على مستوى ولاية وهران تضمّ ممثلين عن كل الشركات المعنية.

وجاء في بيان للمجمع “في إطار متابعة برنامج التحضير لصيف 2022 الخاص بالشبكة الوطنية المترابطة، عقد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، السيد مراد عجال اليوم الاثنين 30 ماي 2022، اجتماعا تقييميا تم خلاله الوقوف على مدى تنفيذ وتطبيق جملة القرارات والتدابير المتعلّقة بذات البرنامج فيما يتعلّق بإنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء”.

وخلال اللّقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز ومسؤولي الشركات المعنية وعدد من المسؤولين الجهويين، تم تقديم عرض حول مستوى تنفيذ المشاريع الطاقوية المبرمجة إلى جانب عرض برامج الصيانة للمنشآت الكهربائية (محطات -مراكز التحويل -الشبكة).

كما أسدى الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، جملة من التعليمات أكد خلالها على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية تأهبا لأي طارئ، وذلك ضمانا لمرور صيف آمن من حيث التزويد بالطاقة الكهربائية.

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