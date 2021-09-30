سونلغاز والبنك الوطني يطلقان خدمة الدفع عن بعد

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز شاهر بولخراص، الخميس، على مراسيم التوقيع على إتفاقية إطار مع الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، لإطلاق خدمة الدفع عن بعد.

وتهدف الإتفاقية إلى لتمكين زبائن سونلغاز من دفع فواتير الكهرباء والغاز إلكترونيا من خلال الهاتف عبر خدمة وتطبيق “wimpay-BNA” الذي يحوي العديد من الخدمات لإرضاء الزبون، و المتوفر في بمتجر play store.

ويندرج هذا الإجراء، حسب بيان لمجمع سونلغاز، في اطار توجيهات السلطات العمومية، فيما يتعلق بتنفيذ برامج التطوير لوسائل الدفع الإلكتروني والخدمات عن بعد، وكذلك تسريع وتيرة الشمول المالي.

وتسمح هذه الخدمة الجديدة لمستخدميها، حسب البنك، بإجراء عمليات الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة وطلب وتحويل الأموال آنيا بين مستخدمي التطبيق ومشاركة الفواتير وكذا الاطلاع على كشف العمليات المنجزة في وقتها الحقيقي.

للتذكير فان هذه الخدمة، التي تم اطلاقها شهر مارس المنصرم، تعد طريقة للدفع بدون تلامس، و تعتمد على مسح رمز الاستجابة السريعة (GR-Code) و هي موجهة لمختلف شرائح الزبائن.