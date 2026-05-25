سونلغاز و”الستاغ” تبحثان تعزيز التكامل الطاقوي وتأمين احتياجات صيف 2026

بحث مجمع سونلغاز مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتكامل بين الشبكتين الجزائرية والتونسية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الطاقوية ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال صيف 2026، وفق ما أفاد به بيان للمجمع.

وجاء ذلك خلال استقبال المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز، عبد الحميد رايس، أمس الأحد وفداً رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يقوده فيصل طريفة، حيث تناولت المحادثات آفاق تطوير التعاون بين الجانبين وتعزيز مستوى التنسيق بين الشبكتين.

وأوضح البيان أن اللقاء، الذي جرى بحضور عدد من الإطارات المسيرة للمجمع، يندرج في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الطاقوي بين الجزائر وتونس، واستمراراً للدور الذي تضطلع به وزارة الطاقة والطاقات المتجددة من خلال سونلغاز في دعم التعاون الإقليمي في مجالي الكهرباء والغاز.

وشكل الاجتماع فرصة لتقييم واقع التعاون القائم بين الطرفين وبحث سبل توسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقوية الراهنة، مع التركيز على رفع مستوى التكامل والتنسيق بين الشبكتين في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف المقبل.

كما تناولت المحادثات تعزيز التبادلات الطاقوية، خاصة بالمناطق الحدودية، مع التأكيد على أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة، بما يعكس التزام الجزائر، عبر سونلغاز، بدعم تونس وتعزيز أمنها الطاقوي.

وتبادل الجانبان الرؤى حول تطوير التعاون التقني وتكثيف تبادل الخبرات، إلى جانب دراسة مشاريع وآليات تعاون جديدة من شأنها الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملاً وفعالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز البعد الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية التونسية في المجال الطاقوي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يواكب التحولات الطاقوية ويسهم في تعزيز استقرار وأمن المنظومتين الكهربائية والغازية على المستوى الإقليمي.