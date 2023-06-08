سونلغاز: 3 مراكز لتحويل الكهرباء تدخل الخدمة استعدادا للصيف

أعلن مجمع سونلغاز عن تعزيز شبكاته بثلاث مراكز لتحويل للكهرباء في إطار الاستعدادات لصيف 2023.

وأكد المجمع في بيان له أنه “في إطار الاستعدادات لصيف 2023 وتطبيقاً لسلسلة الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة سونلغاز في إطار الاجتماعات التي عقدها الرئيس التنفيذي للمجموعة مع ولاة الجمهورية خلال الأشهر الماضية ، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز شبكات نقل الكهرباء ، شرعت سونلغاز ، من خلال شركتها الفرعية – نقل الكهرباء – في تشغيل العديد من مشاريع الطاقة ووضعها حيز الخدمة “.

وأضاف البيان أن المشاريع هي:

1- مركز تحويل الكهرباء 60/30 كيلو فولت في كاليتوسة (عنابة).

2- مركز تحويل الكهرباء 60/10 كيلو فولت في البرج (سعيدة)

3- مركز التشغيل المؤقت للكهرباء 220/30 كيلو فولت بسعة 40 ميجا فولت أمبير في منطقة كابيرتان (أدرار)

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنشآت ستعزز البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء بالإضافة إلى ضمان جودة واستمرارية الخدمة العامة في هذه المناطق.