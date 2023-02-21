سوياد وميريزاق ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية، للجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

وتواجد ضمن التشكيلة المثالية، كل من بدر الدين سوياد من شبيبة القبائل، وحسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد.

وتألق سوياد في لقاء الجولة الثانية أمام الوداد المغربي، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة.

ومن جهة تألق ميريزاق في مواجهة الترجي التونسي، رغم هزيمة فريقه شباب بلوزداد، في مباراة قدم فيها أشبال الكوكي مردودا في المستوى.

وبالإضافة إلى الجزائريين، سوياد وميريزاق، ضمت التشكيلة المثالية، مسجل هدف الترجي في مباراة بلوزداد، حمدوا لهوني وزميله الشعلالي.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من ماميلودي صن داونز، ولاعبين من الرجاء المغربي، ولاعب من المريخ السوداني، ولاعب واحد من الزمالك المصري.