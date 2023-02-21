-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأرصاد الجوية: أجواء “حارّة” نهار الثلاثاء في هذه الولايات
رياضة

سوياد وميريزاق ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا

عمر سلامي
  • 110
  • 0
سوياد وميريزاق ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا
ح.م
بدر الدين سوياد

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية، للجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

وتواجد ضمن التشكيلة المثالية، كل من بدر الدين سوياد من شبيبة القبائل، وحسام الدين ميريزاق من شباب بلوزداد.

وتألق سوياد في لقاء الجولة الثانية أمام الوداد المغربي، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة.

ومن جهة تألق ميريزاق في مواجهة الترجي التونسي، رغم هزيمة فريقه شباب بلوزداد، في مباراة قدم فيها أشبال الكوكي مردودا في المستوى.

وبالإضافة إلى الجزائريين، سوياد وميريزاق، ضمت التشكيلة المثالية، مسجل هدف الترجي في مباراة بلوزداد، حمدوا لهوني وزميله الشعلالي.
وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من ماميلودي صن داونز، ولاعبين من الرجاء المغربي، ولاعب من المريخ السوداني، ولاعب واحد من الزمالك المصري.

مقالات ذات صلة
“المهم عدنا في النتيجة بسبب شخصية اللاعبين القوية”

“المهم عدنا في النتيجة بسبب شخصية اللاعبين القوية”

“يجب علينا ألا نخجل بهذه الهزيمة”

“يجب علينا ألا نخجل بهذه الهزيمة”

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

رونالدو يدعم مقتنياته بساعة فاخرة

رونالدو يدعم مقتنياته بساعة فاخرة

عقوبات ضد مولودية الجزائر واتحاد بسكرة

عقوبات ضد مولودية الجزائر واتحاد بسكرة

أسماء جديدة وأخرى قديمة موجودة في أجندة الناخب الوطني

أسماء جديدة وأخرى قديمة موجودة في أجندة الناخب الوطني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد