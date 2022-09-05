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الجزائر

سياحيا.. الجزائر في مونديال قطر

الشروق أونلاين
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سياحيا.. الجزائر في مونديال قطر
ح.م
جانب من اللقاء

ستشارك الجزائر في تنشيط الفعاليات المرافقة لمونديال كرة القدم الذي تحتضنه قطر شهر نوفمبر المقبل، من خلال تنظيم نشاطات تهدف إلى الترويج لوجهة الجزائر السياحية.

وقد تحدّث وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي بالفعل عن هذه المبادرة، في خلال بحثه “لأوجه التعاون المبتكرة في المجال السياحي مع دولة قطر”، مع سفير البلاد في الجزائر عبد العزيز علي النعمه.

وحسب بيان للوزارة، ستنظم الجزائر على هامش المونديال عدّة فعاليات “للترويج لوجهة الجزائر السياحية، خاصة المنتوج السياحي الصحراوي، ومنتوجات الصناعة التقليدية”.

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