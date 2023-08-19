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سياح “حمقى” يُحرجون رئيسة الوزراء الإيطالية وهذا ما فعلته

الشروق أونلاين
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سياح “حمقى” يُحرجون رئيسة الوزراء الإيطالية وهذا ما فعلته
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رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

حرصت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال قضائها عطلة الصيف في ألبانيا على دفع فاتورة مطعم محلي بعدما هربت مجموعة من الإيطاليين من دون دفعها ووصفتهم بـ”الحمقى”.

وأمضت ميلوني وأسرتها بضعة أيام في ألبانيا في ضيافة رئيس الوزراء الألباني إدي راما، وصرح راما لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية، بأنه عندما انتشرت أنباء عن هروب بعض الإيطاليين دون دفع الحساب لأحد المطاعم في مدينة بيرات بوسط البلاد، تدخلت ميلوني للمساعدة.

ونقل راما عن ميلوني قولها للسفير الإيطالي لدى ألبانيا “اذهب وادفع فاتورة هؤلاء الحمقى من فضلك”.

وأكدت السفارة الإيطالية في ألبانيا، الجمعة، أنها تصرفت بناء على توجيهات رئيسة الوزراء ودفعت الفاتورة التي كانت بقيمة 80 أورو أي حوالي 87 دولارًا لأربعة أشخاص.

وأشارت السفارة في بيان إلى أنه “بناء على توصية من رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، قمنا بتسوية الفاتورة التي لم يقم بتسديدها مجموعة من السياح الإيطاليين في مطعم بمدينة بيرات”.

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