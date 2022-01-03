سياح يتطوّعون لتنظيف تاغيت بعد الجدل حول أوساخ الاحتفال بالعام الجديد!

تطوّع مجموعة من السياح رفقة أطفالهم لتنظيف مدينة تاغيت، بعد الجدل الحاصل بشأن الأوساخ المخلفة عقب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وقاد حملة التنظيف الرحالة القطري خالد الجابر، الذي غرد عبر حسابه على تويتر بالقول: “تحية كبيرة للسياح في تاغيت ممن قاموا بالتطوع لتنظيف المدينة هم وأطفالهم وهذا يدل على الوعي الاجتماعي واخلاق اهل الجزائر العالية”.

وأضاف: “أتمنى من هؤلاء من قام بنشر صور القاذورات أن يقوموا الآن بتصوير ليروا الفرق ولنشر الوعي . كما أود أن أشكر من زودوا المتطوعين بالأكياس والمياه”.

وأشاد ناشطون بتصرف السياح الواعي، كما أثنوا على الرحالة العالمي، صاحب المبادرة الجميلة، خاصة وأن الضجة حول مخلفات الاحتفال صنعت الكثير من الجدل.

وشن نشطاء حملة شرسة عبر مواقع التواصل على المحتفلين بالعام الجديد في تاغيت والذين تركوا المدينة غارقة في النفايات، حسب ما أظهرت الصور والمقاطع المتداولة.

وشهدت المنطقة توافدا كبيرا للسياح من داخل وخارج الوطن، وصنع الكثيرون أجواء احتفالية متميزة حسب البعض ولكن الختام لم يكن مسكا.

يذكر أن تاغيت أو تاغيلت مدينة وبلدية تابعة إقليميا إلى دائرة تاغيت ولاية بشار، وتسمى جوهرة الساورة نظرا لجمالها وواحات نخيلها وتنوع طبيعتها.