سياح يتطوّعون لتنظيف تاغيت بعد الجدل حول أوساخ الاحتفال بالعام الجديد!
تطوّع مجموعة من السياح رفقة أطفالهم لتنظيف مدينة تاغيت، بعد الجدل الحاصل بشأن الأوساخ المخلفة عقب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
#تاغيت.. هذا ما خلفه الزوار بمناسبة رأس السنة الميلادية pic.twitter.com/hTuV3YxE2R
— أنا الجزائر (@Analgeria) January 2, 2022
وقاد حملة التنظيف الرحالة القطري خالد الجابر، الذي غرد عبر حسابه على تويتر بالقول: “تحية كبيرة للسياح في تاغيت ممن قاموا بالتطوع لتنظيف المدينة هم وأطفالهم وهذا يدل على الوعي الاجتماعي واخلاق اهل الجزائر العالية”.
وأضاف: “أتمنى من هؤلاء من قام بنشر صور القاذورات أن يقوموا الآن بتصوير ليروا الفرق ولنشر الوعي . كما أود أن أشكر من زودوا المتطوعين بالأكياس والمياه”.
تحية كبيرة للسياح في تاغيت ممن قاموا بالتطوع لتنظيف المدينة هم واطفالهم وهذا يدل على الوعي الاجتماعي واخلاق اهل الجزائر العالية. اتمنى من هؤلاء من قام بنشر صور القاذورات ان يقوموا الآن بتصوير ليروا الفرق و لنشر الوعي . كما اود ان اشكر زودوا المتطوعين بالاكياس والمياه.
— Khalid Al-Jaber (@khalidaljaber) January 3, 2022
وأشاد ناشطون بتصرف السياح الواعي، كما أثنوا على الرحالة العالمي، صاحب المبادرة الجميلة، خاصة وأن الضجة حول مخلفات الاحتفال صنعت الكثير من الجدل.
جانب من حملة #التنظيف التي قام بها الأستاذ الرحالة العالمي القطري 🇶🇦 #خالد_الجابر @khalidaljaber مع مجموعة من المواطنين في #تاغيت بعد ليلة 🌃 الاحتفال برأس السنة، بارك الله فيك اخي خالد 🙏@TourismeArtisan pic.twitter.com/WJ7ODqNm5K
— بوعزيز 💪🇩🇿🔥 رشيد (@bouazizrachid05) January 2, 2022
وشن نشطاء حملة شرسة عبر مواقع التواصل على المحتفلين بالعام الجديد في تاغيت والذين تركوا المدينة غارقة في النفايات، حسب ما أظهرت الصور والمقاطع المتداولة.
صرخة من تاغيت.. سواح متنطعين يحتفلون برأس السنة ويتركون المنطقة غارقة في النفايات! pic.twitter.com/6CrJDB2Lnp
— أبو عبد الله عزام الجزائري (@xzEHxpsMbKkgsVD) January 2, 2022
◾تاغيت بعد احتفالات #رأس_السنة ومخلفاته 😮 !! pic.twitter.com/WAtQlBaxya
— Abdou Sali 🇩🇿🇵🇸 (@saliabdou499) January 2, 2022
وشهدت المنطقة توافدا كبيرا للسياح من داخل وخارج الوطن، وصنع الكثيرون أجواء احتفالية متميزة حسب البعض ولكن الختام لم يكن مسكا.
يذكر أن تاغيت أو تاغيلت مدينة وبلدية تابعة إقليميا إلى دائرة تاغيت ولاية بشار، وتسمى جوهرة الساورة نظرا لجمالها وواحات نخيلها وتنوع طبيعتها.