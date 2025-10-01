“سيادة قطر خط أحمر”.. وهذا ما أكده ترامب في أحدث قرار رئاسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة غير مسبوقة، أن أي هجوم على دولة قطر سيُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدًا التزام واشنطن بحماية سيادة الدولة الخليجية.

وجاء القرار الأمريكي بعد تصاعد التوترات في المنطقة، في أعقاب الهجوم الذي استهدف قادة حركة حماس المفاوضين في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض فقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعتبر أي اعتداء على دولة قطر تهديدا لسلام وأمن الولايات المتحدة الأمريكية”، ما يعد وفقا لمراقبين اتفاقية غير مسبوقة بين أمريكا ودولة عربية.

وينص الأمر التنفيذي على أن: “الولايات المتحدة ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة، وفي حالة وقوع مثل هذا الهجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار”.

ومساء الإثنين 29 سبتمبر المنصرم، قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا رسميا لدولة قطر، بعد ضغوط سياسية وإقليمية ودولية

وأعرب نتنياهو لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أسفه على الهجوم على الدوحة، متعهدا بعدم تكرار ذلك في المستقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “نتنياهو أعرب عن أسفه العميق لأن الضربة الصاروخية الإسرائيلية على أهداف لحركة حماس في قطر أدت إلى مقتل جندي قطري عن غير قصد”، وأقر في الوقت نفسه بأن الهجمات “انتهكت السيادة القطرية”.

ولفت إلى أن “نتنياهو أكد لقطر أن إسرائيل لن تشن هجوماً في المستقبل، كالذي نفذته في 9 سبتمبر الجاري”.