سيارات أجرة لنقل طلبة البكالوريا بالمجان

تحت شعار "نحن في خدمة أبنائنا"

قام أصحاب سيارات الأجرة ببلدية عين الصفراء بولاية النعامة بمبادرة طيبة تتمثل في نقل طلبة الباكلوريا إلى مراكز الامتحان بالمجان، حيث عّلق أصحاب سيارات الأجرة لافتات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مكتوب عليها عبارة “طاكسي النقل المجاني لأصحاب امتحان البكالوريا.. شعارنا نحن في خدمة أبنائنا” .

ولقيت هذه المبادرة الأولى من نوعها وطنيا استحسان مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها بشكل واسع على مختلف الصفحات، وهي لفتة طيبة من أصحاب سيارات الأجرة لنقل الطلبة الذين يقطنون بعيدا عن مراكز الامتحان وهذا لتمكينهم من الوصول في الوقت المحدد وتفادي سيناريوهات التأخرات التي حرمت عشرات الطلبة العام الماضي من امتحان البكالوريا وبعضهم أضاع السنة بسبب تأخر دقائق معدودات عن موعد الامتحان الرسمي.

وطالب رواد الموقع الأزرق بتعميم هذا النوع من المبادرات التي تخدم التلاميذ وتسهل عليهم ظروف التنقل في هذه الأيام المصيرية التي يمنع فيها الخطأ.

ق. م