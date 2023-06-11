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سيارات أجرة لنقل طلبة البكالوريا مجانا

الشروق أونلاين
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سيارات أجرة لنقل طلبة البكالوريا مجانا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تحمل عبارات نقل مجاني لتلاميذ البكالوريا قالوا أنها لأصحاب سيارات الأجرة بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

ولقيت الصورة رواجا واسعا وحظيت بترحيب كبير  وسط المواطنين الذين ثمنوا المبادرة وأكدوا أن أصحابها يستحقون الثناء.

وعّلق أصحاب سيارات الأجرة لافتات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مكتوب عليها عبارة “طاكسي النقل المجاني لأصحاب امتحان البكالوريا.. شعارنا نحن في خدمة أبنائنا” .

 وتزامنا مع انطلاق امتحان شهادة البكالوريا صبيحة الأحد قرر أصحاب سيارات الأجرة بعين الصفراء بولاية النعامة تعليق لافتة في سياراتهم، لنقل التلاميذ مجانا المقبلين على شهادة البكالوريا إلى مركز إجراء الامتحانات وطيلة مدة الامتحانات.

كما قام سائقوا سيارة الأجرة بالمدينة الأسبوع الماضي بنقل التلاميذ مجانا أيضا خلال إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وتأتي المبادرة على ما يبدو لتخفيف الضغط على التلاميذ وايصالهم إلى مراكز الامتحان دون خوف من التأخير الذي قد يعرضهم إلى الإقصاء.

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