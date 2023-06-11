سيارات أجرة لنقل طلبة البكالوريا مجانا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تحمل عبارات نقل مجاني لتلاميذ البكالوريا قالوا أنها لأصحاب سيارات الأجرة بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

ولقيت الصورة رواجا واسعا وحظيت بترحيب كبير وسط المواطنين الذين ثمنوا المبادرة وأكدوا أن أصحابها يستحقون الثناء.

وعّلق أصحاب سيارات الأجرة لافتات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مكتوب عليها عبارة “طاكسي النقل المجاني لأصحاب امتحان البكالوريا.. شعارنا نحن في خدمة أبنائنا” .

مبادرة طيبة من إحدى المدن الجزائرية بالضبط

عين الصفراء ولاية النعامة. سائقي سيارات الأجرة الخاصة يعلقون لافتة في سياراتهم، لنقل التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا مجانا إلى مراكز الإمتحانات يوم غدا وطيلة مدة الإمتحانات، وهذا حتى يلتحقون في الوقت 👏🇩🇿#الجزائر pic.twitter.com/nbXIvmCDo5 — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) June 10, 2023

وتزامنا مع انطلاق امتحان شهادة البكالوريا صبيحة الأحد قرر أصحاب سيارات الأجرة بعين الصفراء بولاية النعامة تعليق لافتة في سياراتهم، لنقل التلاميذ مجانا المقبلين على شهادة البكالوريا إلى مركز إجراء الامتحانات وطيلة مدة الامتحانات.

كما قام سائقوا سيارة الأجرة بالمدينة الأسبوع الماضي بنقل التلاميذ مجانا أيضا خلال إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وتأتي المبادرة على ما يبدو لتخفيف الضغط على التلاميذ وايصالهم إلى مراكز الامتحان دون خوف من التأخير الذي قد يعرضهم إلى الإقصاء.