سيارات “جيلي” الصينية في الجزائر بأسعار مناسبة قريبًا

وكيل العلامة تحصل على الرخصة المسبقة للاستيراد

تستعد شركة “جيلي الجزائر” لاستيراد مركبات اقتصادية ومناسبة للسوق المحلية للعلامة الأم الصينية وعرضها بأسعار في متناول المواطنين، حيث تحصّل المتعامل على الرخصة المسبقة للاستيراد.

ويُنتظر أن يحظى بالاعتماد لمباشرة النشاط قريبا، كما يعكف المتعامل حاليا على ضمان انتشار شبكة التوزيع عبر القطر الوطني، التزاما بما ينصّ عليه دفتر الشروط المنظّم للنشاط.

وحقّقت مجموعة “جيلي” والتي تحتل المرتبة الثامنة عالميا، نجاحا كبيرا في السوق الأوروبية وليس الآسيوية فقط خلال الأشهر الأخيرة، من خلال تسويق علاماتها التجارية المختلفة مثل “فولفو” و”لوتس” وأصناف أخرى، وتُصنّف سيارات علامة “جيلي” الصينية من أكثر المركبات التي يقتنيها الأشخاص الباحثون عن مركبات عصرية وعملية وموفّرة للوقود.

وانتشرت طرازات “جيلي” بشكل واسع في مختلف الأسواق العالمية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بمختلف فروع الشركة، نظرا لما تتمتع به من مزايا مبتكرة وإمكانات متطوّرة، كما أعلنت المجموعة الصينية عن إطلاق علامة جديدة للسيارات الهجينة والكهربائية الفاخرة باسم “جالاكسي” مطلع السنة الجارية.

وفي السياق، برمجت “جيلي” طرح 7 موديلات للعلامة خلال العامين القادمين، مع تدشين ثلاثة منها خلال 2023، ما يثبت النجاح الواسع الذي حققته هذه المجموعة الصينية في العالم.

ومتوقع أن أسعار السيارات في الجزائر مرشّحة للانخفاض بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة، بعد وصول المركبات الجديدة لعلامات متعدّدة حائزة على اعتماد اللجنة التقنية المكلفة بالفصل في الملف على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وأيضا بدخول مركبات آسيوية وأخرى أوروبية مطلوبة بقوة في السوق الجزائرية، فضلا عن التخفيضات الهامة التي أعلنت عنها شركة “فيات الجزائر” مؤخرا.