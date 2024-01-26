سيارات “شيري” بالموانئ و10 آلاف مركبة تم شحنها

العلامة تؤكّد التسليم في الوقت المحدّد وتُطمئن زبائنها:

طمأنت شركة “شيري الجزائر” زبائنها بتسليمهم مركباتهم في الوقت المحدّد، مؤكدة أن كميات كبيرة من السيارات اليوم متواجدة بالموانئ، كما تم شحن 10 آلاف مركبة لضمان تلبية طلبات جميع الزبائن، في حين أرجعت تأخر بعض الشحنات إلى الظروف الجيوسياسية العالمية.

ويؤكّد وكيل سيارات “شيري” في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه: “نود أن نوجه عناية زبائننا الكرام والجمهور الواسع إلى التزام شركة “شيري الجزائر” الكامل بتعهداتها تجاه زبائنها، نحن ندرك تماما أهمية تلبية احتياجاتكم ونعمل جاهدين لضمان تسليم السيارات في الوقت المحدّد”.

وتشدّد شركة “شيري الجزائر” على أن الآجال المتفق عليها تبدأ من تاريخ إيداع الدفعة الأولى المقدّرة بـ10 بالمائة، المقدّمة من طرف الزبون في حساب الشركة، كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، وقد تم تحديد مدة قدرها 45 يوما، حسب الظروف الطارئة.

الظروف الجيوسياسية أخّرت الشحنات.. والتسليم بلغ 100 سيارة يوميا

وتشير “شيري” إلى أن وجود عوامل خارجة عن إرادتها، بما في ذلك الظروف الجيوسياسية الطارئة والأسباب القاهرة، أثّرت على تأخر بعض الشحنات، ومع ذلك، يشدّد الوكيل التزامه بإيصال السيارات إلى أصحابها في أقرب الآجال.

ويضيف البيان: “نودّ أن نطلع زبائننا الأعزاء والجمهور على آخر المستجدات في عملية تسليم السيارات، حيث تقوم “شيري الجزائر” حاليا بتسليم الطلبيات للزبائن يوميا على مستوى وكلائنا في كامل التراب الوطني وبشكل تدريجي، حسب الموديلات التي تصلنا تباعا بفضل جهود فريقنا المتفاني، إذ تم بالفعل توزيع مئات السيارات على زبائننا الكرام، بمعدل 100 سيارة يوميا، هذه الأرقام تعكس التزامنا بتلبية طلباتكم”.

وتُطمئن “شيري الجزائر” زبائنها بتوفّر كميات كبيرة من السيارات حاليا بالموانئ، إضافة إلى 10 آلاف سيارة تم شحنها، حاليا على متن السفن القادمة نحو الجزائر.

وقال الوكيل إنه لا يتقبل ولا يتسامح مع أي تشويه أو مساس بمصداقيته بناء على معلومات مغلوطة أو نقص في العلم بالقوانين والإجراءات المعمول بها، حيث تحرص “شيري الجزائر”، منذ تأسيسها، على ضمان الجودة والشفافية والالتزام وتضع هذه المبادئ على رأس أولوياتها.

وختم الوكيل بيانه بالقول: “نقدّر صبركم وتفهمكم خلال هذه الفترة ونعدكم بتسليم سياراتكم في أقرب وقت، نؤكد أننا مستعدون للإجابة عن كل الاستفسارات وشرح كل المخاوف التي قد تكون لدى زبائننا”.