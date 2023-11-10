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اقتصاد

سيارات “شيري”.. هذه خطة وزارة التجارة لمراقبة الأسعار

الشروق أونلاين
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سيارات “شيري”.. هذه خطة وزارة التجارة لمراقبة الأسعار

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن وجود اجراءات لمراقبة أسعار السيارات الجديدة لتفادي إعادة بيعها من قبل الوسطاء.

وخلال اشرافه عن الإطلاق الرسمي لعلامة “شيري” بالجزائر، أشار زيتوني إلى وجود إجراءات لمراقبة أسعار السيارات لتفادي بيعها من خلال سماسرة المركبات.

كما نوه الوزير في ذات السياق، بالإجراء الذي اتخذته “شيري” الجزائر بإطلاق نظام معلوماتي يسمح بتتبع أسعار سياراتها على مستوى كافة الموزعين.

وفي ذات السياق، أكد زيتوني حرص السلطات العمومية لاسيما مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على مراقبة أسعار المركبات.

والخميس، أعلنت شركة “auto leader company” عن الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات الصينية “CHERY” في الجزائر بحلتها الجديدة، حيث عرضت معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وأسعارها.

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