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اقتصاد

سيارات فيات بالجزائر.. لقاء رسمي حول المشروع

الشروق أونلاين
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سيارات فيات بالجزائر.. لقاء رسمي حول المشروع
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير الصناعة أحمد زغدار رفقة مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، سبل تسريع وتيرة انجاز مصنع فيات في الجزائر.

وجاء هذا خلال استقبال زغدار، مساء الأربعاء لمدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان، خلال الاجتماع، مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة “فيات”، إحدى فروع مجموعة “ستيلانتس”.

وفي هذا الإطار، عرض الطرفان مختلف مراحل المشروع التي تم تجسيدها وتلك التي يجري حاليا تجسيدها، وذلك لاستكمال إنجاز المصنع في أقرب الآجال.

كما بحث الجانبان سبل إسراع وتيرة إنجاز المشروع المقام في منطقة طفراوي بولاية وهران على مساحة 40 هكتار.

وجدد وزير الصناعة، في هذا الصدد، التزام مصالحه بمرافقة الشريك الإيطالي في تجسيد مختلف مراحل المشروع.

للإشارة، يقوم حاليا فريق من خبراء شركة “فيات” بمعاينة مدى تقدم المشروع وبحث وتحديد الموردين والمناولين المحتملين لتزويد مصنع فيات بالأجزاء والقطع لتحقيق أهداف الإدماج المحلي.

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