سيارات لنقل المترشحين… وحراس احتياطيون لإحباط المقاطعة

مديرة التربية للجزائر غرب غنيمة آيت ابراهيم لـ"الشروق":

شرع، صباح الإثنين، مديرو التربية للولايات في استلام مواضيع امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” الذي سيجرى ليوم واحد الأربعاء، والتي سيتم نقلها إلى مراكز التوزيع المجهزة بكاميرات مراقبة تحت حراسة أمنية مشددة، بالمقابل فقد تم تسخير أساتذة حراس “احتياطيين” بكل مركز إجراء، لإحباط أي محاولة للمقاطعة وكذا التصدي للغيابات.

وتطبيقا لتعليمات الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، شرع الأحد مديرو التربية للولايات في عقد لقاءات ماراطونية مع رؤساء مراكز الإجراء للوقوف على النقائص إن وجدت والعمل على استدراكها بشكل آني قبل انطلاق الامتحان، من خلال التأكد من توفر كافة مستلزمات ووسائل الوقاية من الفيروس على مستوى قاعات الامتحان وبقاعة الأمانة وبدورات المياه، في حين برمج رؤساء المراكز لقاءات مكثفة مع المؤطرين خاصة الأساتذة الحراس قصد التأكد من استلامهم للتسخيرات.

وفي الموضوع، أعلنت مديرة التربية للجزائر غرب غنيمة آيت ابراهيم، في تصريح لـ”الشروق”، أن مصالحها المختصة قد اتخذت كافة التدابير والإجراءات لأجل إنجاح الامتحانات الرسمية دورة جوان 2021، إذ تقرر تسخير أساتذة حراس احتياطيين بمعدل 14 أستاذا لأجل إحباط أي محاولة للمقاطعة والتصدي للغيابات والعمل على تعويضهم مباشرة وبصفة آنية، فيما كشفت عن التزام مصالحها بالتنسيق المباشر مع مصالح الولاية المختصة والولاة المنتدبين بتوفير النقل لرؤساء المراكز ولفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الرسمية الثلاثة، بمن فيهم تلاميذ “السانكيام” الذين سيمتحنون بمدارسهم، حيث تم تخصيص “سيارات إدارية” لنقلهم من مقرات سكناهم إلى مراكز الإجراء، خاصة بالنسبة للممتحنين الذين يقطنون بمناطق معزولة ومناطق ظل على غرار سيد عبد الله وبئر توتة وزرالدة وعين البنيان، وذلك بغية تقريب المترشح من مركز الإجراء.