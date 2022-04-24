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سيارة دبلوماسي كويتي تتعرّض لـ14 رصاصة في واشنطن

الشروق أونلاين
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سيارة دبلوماسي كويتي تتعرّض لـ14 رصاصة في واشنطن
أرشيف
تعبيرية

نجا دبلوماسي كويتي يعمل في سفارة الكويت بواشنطن، من هجوم مسلّح استهدف سيارته بـ14 رصاصة.

وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية يوم الأحد، إنّ الحادث وقع عندما كان الدبلوماسي على متن سيارته، منتظرا خروج أبنائه من المدرسة.

ولم يصب الدبلوماسي، وهو مستشار في سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة بأيّ أذى، كما لم تعرف خلفيات الحادث.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ “مسلّحاً أطلق النار بشكل عشوائي من نافذة بالطابق العلوي لبناية سكنية، قرب مدرسة إعدادية في واشنطن.

وأسفرت هذه الحادثة عن إصابة 4 أشخاص. كما أقدم الفاعل على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه.

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