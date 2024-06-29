سيارة رياض محرز “الفخمة” تتعرض لحادث مرور

تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني

تعرضت سيارة اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لحادث مروري في المملكة المتحدة.

محرز انتقل إلى أهلي جدة السعودي في صيف 2023، قادما من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ بعقد مدته ثلاث سنوات يمتد حتى شهر جوان 2026، مقابل 35 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، تعرضت سيارة “أودي RS6″ الفخمة، المملوكة لـ”الساحر” الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، لحادث مروري في مدينة شيشاير.

الصحيفة كشفت عن أن السيارة السوداء، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني؛ تعرضت لخدوش كبيرة في الجناح الأمامي من جانب الراكب، بالإضافة إلى بعض الأضرار بالعجلة الأمامية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح حتى الآن، من الذي كان يقود السيارة الفخمة، غير أن إدارة الأهلي السعودي طمأنت جماهير الفريق، وأكدت في بيان رسمي أن زوجة اللاعب هي التي كانت تقود السيارة وقت الحادث، وليس رياض محرز، كما أشار النادي في بيانه إلى أن حالة اللاعب وزوجته الصحية جيّدة.

وأضاف النادي، أن اللاعب سيعود في الوقت المحدّد لإجراء الفحوصات الطبية استعدادا للمعسكر التدريبي المقرر في منتصف جويلية، بالإضافة إلى المباريات الودية المزمع إقامتها.

وأضافت الصحيفة الأكثر انتشارا في إنجلترا: “يبدو أيضا أن الضرر قد لحق بالعجلة الأمامية لجهة الراكب، قبل أن يتم رؤيتها لاحقا وهي موضوعة على الجزء الخلفي من شاحنة القطر”،

وحاولت الصحيفة البريطانية، حسب ما ذكرته في تقريرها، الاتصال بوكيل أعمال النجم الجزائري لمعرفة تفاصيل أكثر حول الحادث، لكن من دون أن تحصل على أي جديد.

ومن ناحيتها، أكدت شرطة مدينة شيشاير، على أنها لا تملك أي تسجيلات متعلقة بالحادث؛ حسب ما ذكرته نفس الصحيفة البريطانية الشهيرة. وفي النهاية، أوضحت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محرز لخسائر مالية فادحة؛ حيث سبق وفقد في ماي من عام 2020، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية؛ بعد تعرض شقته الفاخرة في مانشستر لـ”السرقة”.

يذكر أن محرز ظهر بمستوى رائع خلال الموسم الماضي مع “الراقي”، سجل خلاله 12هدفا، وصنع 14 في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.