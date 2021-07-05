سياسة “التدوير”.. فرصة وناس للتألق مع نابولي الإيطالي

عانى من التهميش مع المدربين السابقين للنادي الإيطالي

يخطط مدرب نادي نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، للاعتماد الموسم القادم على سياسة “المداورة” لمنح فرصة اللعب للدولي الجزائري آدم وناس الذي عانى من التهميش مع المدربين السابقين للنادي الإيطالي.

وكان سباليتي قد رفض بيع وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب رغبته في التعويل عليه كورقة رابحة قادرة على تغيير سير المباريات.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن أن هذه الخطوة بمحاولة لـ”إعادة تدوير” اللاعب الجزائري آدم وناس الذي عانى، في السابق، من تجاهل مختلف المدربين الذين أشرفوا على تدريب “البارتينوبي” طوال السنوات الأخيرة.

ومنذ انضمامه للفريق في عام 2017، شارك وناس في 39 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 1117 دقيقة فقط، أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وتعتبر خرجة سباليتي فرصة لا تعوض لوناس للاستثمار فيها بشكل جيد، وذلك للتأكيد على قدرته على النجاح في المستوى العالي الأوروبي، من جهة ومن جهة أخرى كسب ود مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي لحضور كأس افريقيا 2022 بالكاميرون في جانفي القادم وأيضا كأس العالم بقطر في نوفمبر من ذات السنة في حال التأهل.

وتجدر الإشارة إلى أن نجم “محاربي الصحراء” يرتبط يعقد مع نابولي يمتد حتى عام 2022، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 8 ملايين يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”.