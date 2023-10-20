“سياسة بلماضي تُجاه اللاعبين المُغتربين جديرة بِالتثمين”

في تصريح لِدولي سنيغالي سابق

أشاد اللاعب الدولي السنيغالي السابق ممادو نيانغ، بِالعمل الذي يقوم به النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي تُجاه مواهب الكرة المُغتربة.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “كنال+” الفرنسية، قال ممادو نيانغ: “قام بلماضي بِعمل شاقّ. ونجح في جلب أسماء كبيرة، على غرار غويري، ومواهب أخرى كثيرة”.

وكان بلماضي قد صرّح في أكثر من مناسبة، بِأنه لا يُكلّف نفسه إقناع اللاعبين المُغتربين بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”. وأوضح أن تمثيل ألوان الجزائر يتطلّب إبداء اللاعب رغبته، وأيضا كفاءته في تقديم الأفضل للمنتخب الوطني. كما أشار إلى أن بعض اللاعبين المُغتربين جلبهم بـ “مفاوضات” لا تُكلّف عناءً يُذكر.

وتعزّزت صفوف “الخضر” بِعديد اللاعبين الشباب والموهوبين المُغتربين في عهد بلماضي، أبرزهم فارس شعيبي وبدر الدين بوعناني وحسام عوّار وأمين غويري وريان آيت نوري وجوين حجام ورامز زروقي، وغيرهم.