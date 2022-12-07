سياسة حيدر علييف للتعددية الثقافية

تمر 19عاما على ذكرى وفاة الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني المرحوم حيدر علييف في 12 ديسمبر2022ويرتبط تاريخ أذربيجان الحديث، وتشكيل دولتنا الوطنية ارتباطًا وثيقًا باسمه.

يتذكر شعبنا دائمًا بامتنان الخدمات والانجازات التي لا مثيل لها للزعيم الوطني، الذي كرس حياته كلها لتقدم وازدهار أذربيجان.

اود اليوم أن اذكر بعض النقاط في سياسة التعددية الثقافية للقائد العظيم.

تعتبر سياسة التعددية الثقافية للزعيم الوطني حيدر علييف جزءا لا يتجزأ من التطور الديمقراطي لأذربيجان.

أظهر القائد العظيم أن حماية حقوق وحريات جميع الشعوب التي تعيش على أراضي أذربيجان، وكذلك القيم العرقية والثقافية تنبع من حماية حقوق وحريات الشعب، وهو مبدأ هام من مبادئ الديمقراطية.

كبديل للقومية العرقية، طرح القائد العظيم مبدأ الأذربيجانية كأيديولوجية وطنية، والتي تحدد ارتقاء الشعب الأذربيجاني والمجتمع ككل، وكذلك الدولة الأذربيجانية وهي الأساس الروحي الرئيسي للتعددية الثقافية في بلادنا.

توحد الأيديولوجية الأذربيجانية جميع المواطنين الذين يعيشون في البلد، بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق.

من خلال تطبيق هذه الأيديولوجية، خلق حيدر علييف ظروفًا كافية لتطور التسامح والتعددية الثقافية في أذربيجان.

واليوم، نجح فخامة رئيس جمهورية اذربيجان السيد إلهام علييف في تنفيذ ومواصلة سياسة وعقلية والده القائد العظيم حيدر علييف، في اتجاه التعددية الثقافية والتسامح، كما في جميع المجالات.

قيم التعددية الثقافية العالية الموجودة في بلدنا، والأداء الحر لجميع الديانات العلمانية، اعترف العالم بان اذربيجان دولة متسامحة ذات ثقافة عالية.

كما صرح لنا القائد العظيم حيدر علييف: “أذربيجان هي الوطن المشترك لجميع الأمم والشعوب التي تعيش على أراضيها.”

في حرب الـ44 يومًا، أثبت كل مواطن أذربيجاني، بغض النظر عن هويته القومية أو الدينية، مرة أخرى أن أذربيجان موجودة هنا، وهي الوطن المشترك لكل الشعب.

هناك أساس قانوني لمزيد من تطوير التعددية الثقافية والتسامح، وهي صفة مميزة لشعبنا ذي التاريخ القديم والتقاليد الغنية، وهذا المجال مشمول برعاية الدولة.

تم تعزيز البيئة المتعددة الثقافات والمتسامحة في بلدنا بشكل أكبر وفقًا للسياسة الحكيمة للزعيم الوطني حيدر علييف في مجال تحسين العلاقات بين الدولة والدين وأصبحت واحدة من الاتجاهات الرئيسية للسياسة الوطنية.