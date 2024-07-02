سياسيات بريطانيات مستهدفات بمواد إباحية

كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان استهداف سياسيات بريطانيا بمواد إباحية تم إنشاؤها باستخدام أحدث برامج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد أصبحت العديد من الصور الإباحية متاحة على الإنترنت منذ سنوات وجذبت مئات الآلاف من المشاهدات، حيث تم تركيب وجوه السياسيات على أجساد عارية ما أثار ضجة واسعة في البلاد.

ومن المرشحات السياسيات المستهدفات على أحد مواقع الصور الإباحية المزيفة البارزة، نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، ووزيرة التعليم، جيليان كيغان، وزعيمة مجلس العموم، بيني موردونت، ووزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، والنائبة العمالية ستيلا كريسي، وفقا لقناة “4 نيوز”.

ولفت التقرير إلى أن بعض الصور معدلة بطريقة بدائية باستخدام فوتوشوب تظهر الرأس ملتصقا على جسد آخر عار، أما البعض الآخر فمزيفة بطريقة أكثر تعقيدا، إذ تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الصحيفة أن العديد من السياسيات المستهدفات اتصلن بالشرطة للشكوى بشأن الصور الإباحية المزيفة.

وأشارت إلى أن تقنية التزييف العميق عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتجريد الملابس أو إنشاء صور عارية ومزيفة، أصبحت تشكل تحديا متناميا في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه في عصر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، أصبح التلاعب بالصور الشخصية، وانتهاك الخصوصية مصدر قلق متزايد لرواد الشبكات الاجتماعية.

فمع الانتشار الواسع للصور الشخصية على مواقع التواصل، أصبح المحتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للابتزاز من خلال إدخال تعديلات غير لائقة على صور بعض الأشخاص.

التزييف العميق

أحد أكبر التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الصور الشخصية هو احتمال التزييف العميق.

والتزييف العميق عبارة عن مقاطع فيديو أو صور تم التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعلها تبدو وكأن شخصا ما يقول أو يفعل شيئا لم يقله أو يفعله أبدا، كما عرّفه موقع tech-mag.

كيف تعرف أنه تم التلاعب بالصورة؟

– يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في إنشاء عيون تبدو حقيقية وتتحكم في الضوء، وخاصة الانعكاسات، فإذا لاحظت وجود حالات شاذة في هذه الجوانب، فقد تكون الصورة مزيفة.

-فحص ملامح الشخص في الصورة، وكل ما يظهر فيه مثل اليدين، لأن الذكاء الاصطناعي يفشل في إنتاج بعض التفاصيل، لذلك تبدو الصورة غريبة.

– قد تحتوي الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على عيوب أو تناقضات تكشف عن أصلها الاصطناعي.

على سبيل المثال، قد تلاحظ تشوهات أو تمويهات أو تكرارات أوتماثلات أو حتى عناصر لا تتوافق مع سياق الصورة المرئية.

– الانتباه للخلفية، لأن الذكاء الاصطناعي ينتج ضبابية أو تفاصيل غريبة في الخلفية.

– إذا كان الموقع أو حساب التواصل الاجتماعي معروفا بنشر أخبار كاذبة أو محتوى غير موثوق به، فمن المستحسن اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما تراه.

– إذا رأيت صورة تبدو مثالية جدا أو مذهلة أو غير محتملة، فكن حذرا،واستخدم الفطرة السليمة والتفكير النقدي لتقييم مدى معقولية الصورة وصحتها، هذا ما أشار عليه موقع codeur.