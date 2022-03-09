سياسية فرنسية تدعو الفرنسيين لخفض مستوى التدفئة بـ “درجتين”

دعت السياسة الفرنسية والمختصة في البيئة ساندرين روسو، الأربعاء، الفرنسيين إلى خفض مستويات التدفئة في المنازل بـ “درجتين”.

وقالت روسو في حوار مع قناة “RMC” الفرنسية يجب أن “نطلب من المواطنين بذل جهد لأن لدينا اليوم احتياطيات كافية حتى جوان فقط”.

وتابعت روسو قائلة “سيكون كافياً بالنسبة لنا خفض مستويات التدفئة ومستويات استهلاك الغاز لدينا لضمان الإمداد حتى نهاية الصيف”.