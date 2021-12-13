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سياسية مغربية: التطبيع رهن سيادة الرباط والقرار لم يعد في يدنا

الشروق أونلاين
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سياسية مغربية: التطبيع رهن سيادة الرباط والقرار لم يعد في يدنا
ح.م
نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني رهن سيادة الرباط، مضيفة بالقول إن “القرار لم يعد في يدنا وأصبح يسلب منا”.

وانتقدت السياسية اليسارية والبرلمانية في مجلس النواب المغربي، خلال ندوة صحفية عقدها حزبها، استمرار المغرب في “تطبيعه مع إسرائيل”، متسائلة عن كيفية قدرة القوى الحية في البلاد على المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وفي الوقت نفسه يتم استقبال شركات إسرائيلية للتنقيب.

وتابعت منيب قائلة “إن سياسة جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي اعتمدها المغرب منذ سنوات، ساهمت في تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية في البلاد عوض التنمية.

وهاجمت منيب، العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية بعد مرور عام على استعادتها، محذرة من نتائجها التي ستؤدي إلى “رهن السيادة الوطنية”.

وعارضت منيب، كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني” وقالت إنها “لا تخدم مصالح البلاد”، بل سيتم حسب تعبيرها استغلال المغرب لممارسة المزيد من العزل في حق الشعب الفلسطيني.

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