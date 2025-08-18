سياسي صهيوني يزعم: تمويل عربي “سخي” لـ “تفكيك حماس” تحت غطاء الإعمار

زعم رئيس حزب الديمقراطيين في الكيان المحتل يائير غولان، أن عددا من المسؤولين العرب رحبوا بخطة لإسقاط حركة حماس و”استقبلوها بحماسة” حسب تعبيره.

وقال غولان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الأركان، في تصريحات أدلى بها لإذاعة جيش الاحتلال وأعاد نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن وزير خارجية إحدى الدول العربية أبدى استعداد بلاده لاستثمار 43 مليار دولار في مشروع إعادة إعمار غزة والمساعدة في تشكيل حكومة فلسطينية معتدلة في قطاع غزة، وليست حكومة السلطة الفلسطينية”.

ويتقاطع ما كشفه غولان مع ما أقره “الكابينت” الصهيوني في 8 أوت 2025، من خطة لإعادة احتلال القطاع تدريجيًا، بدءا بمدينة غزة.

وأمام العالم، يرتكب الكيان المحتل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.