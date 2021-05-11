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جواهر
وصف المسلمين بالكائنات الأسمى

سياسي فرنسي: المرأة المسلمة هي الأكثر احتراما في العالم

نادية شريف
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سياسي فرنسي: المرأة المسلمة هي الأكثر احتراما في العالم

كشف باتريك بويسون، المستشار السابق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الاثنين، في تصريحات صحفية أن المرأة المسلمة هي الأكثر احتراما في العالم.

وقال بويسون في مقابلة مع تلفزيون “بي أف أم” إنه يحترم المرأة المحجبة أكثر من احترامه لفتاة بملابس غير محتشمة ولو كانت في الـ 13 من عمرها.

في ذات السياق حذّر السياسيين من حربهم ضد الإسلام، ودعاهم لعدم الانسياق خلف الحملة الصليبية لأن الإسلام ليس هو المشكلة الرئيسية لفرنسا بل هو كاشف لعيوبها لا غير.

وأثار باتريك بتصريحاته المساندة للإسلام عموما وللحجاب خصوصا ضجة كبرى دفعت البعض للتساؤل عن نيته الحقيقية، هل هو صادق أم أنها مجرد إستراتيجية سياسية جديدة.

وقال بعض السياسيين إن بويسون هو آخر شخص كنا نفكر بأنه قد يصبح حليفا للمسلمين لأنه كان يدعم ساركوزي اليميني.

ذهب إلى حد اعتبار المسلمين “في الإنسانية” “كائنات أسمى وأرقى”، كما أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين الطرفين، داعيًا الفرنسيين إلى العمل على فكرة العيش مع المسلمين.

يذكر أن باتريك بويسون إعلامي، مؤرخ، ومستشار سياسي، اشتهر بانتمائه إلى اليمين، وفي بداية حياته المهنية لليمين الفرنسي المتطرف.

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التعليقات
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  • الهادي

    و شهد شاهد من أهلها لأنه يعلم علم اليقين أن 99 % من النساء في الغرب أصبحن سلعة للبيع و الشراء. و هذا الاعتراف لن يعجب أبناء و أحفاد فافا في الجزائر

    2

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