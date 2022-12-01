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سياسي فرنسي متطرف ينفث سمومه العنصرية بعد فوز تونس

عمر سلامي
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سياسي فرنسي متطرف ينفث سمومه العنصرية بعد فوز تونس
ح.م
فرحة لاعبي منتخب تونس بالهدف المسجل أمام فرنسا

لم يتجرع اليميني المتطرف الفرنسي داميان ريو، الهزيمة التي تكبدها منتخب “الديوك” أمام “نسور قرطاج”، وراح ينفث سمومه العنصرية تجاه المهاجرين التونسيين.
وأثار المتطرف الفرنسي داميان ريو، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له عبر “تويتر”، طالب فيها المنتخب التونسي، بالعودة إلى بلدهم ومعهم المهاجرين غير الشرعيين.

ونشر القيادي في حزب “الاسترداد”، الذي يتزعمه اليميني المتطرف إيريك زمور، تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “حسنا، أيها التونسيون، سمحنا لكم بالفوز، الآن استرجعوا مهاجريكم غير الشرعيين”.

وعرف داميان ريو بمواقفه العنصرية، حيث كان متحدثا رسميا باسم مجموعة الهوية اليمينية المتطرفة التي تم حلها في عام 2021 بقرار من السلطات القضائية.

وأثار اليميني المتطرف جدلا واسعا في وقت سابق من العام الجاري بعد أن اتهم مهاجم المنتخب الفرنسي كريم بن زيمة بأنه “إرهابي”.

ونشر ريو تغريدة عبر “تويتر” تضمنت صورا بينها واحدة للمهاجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية وهو يرفع أصبعه السبابة في الهواء، بالمقارنة مع صور لإرهابيين يقومون بالإشارة نفسها.. وكتب حينها: “أعتقد أن بن زيمة يريد أن يرسل لنا رسالة”.

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