سياسي فرنسي متطرف ينفث سمومه العنصرية بعد فوز تونس
لم يتجرع اليميني المتطرف الفرنسي داميان ريو، الهزيمة التي تكبدها منتخب “الديوك” أمام “نسور قرطاج”، وراح ينفث سمومه العنصرية تجاه المهاجرين التونسيين.
وأثار المتطرف الفرنسي داميان ريو، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له عبر “تويتر”، طالب فيها المنتخب التونسي، بالعودة إلى بلدهم ومعهم المهاجرين غير الشرعيين.
Bon les Tunisiens, on vous a laissé gagner maintenant reprenez vos clandestins svp. 😏 #FRATUN
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 30, 2022
ونشر القيادي في حزب “الاسترداد”، الذي يتزعمه اليميني المتطرف إيريك زمور، تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “حسنا، أيها التونسيون، سمحنا لكم بالفوز، الآن استرجعوا مهاجريكم غير الشرعيين”.
وعرف داميان ريو بمواقفه العنصرية، حيث كان متحدثا رسميا باسم مجموعة الهوية اليمينية المتطرفة التي تم حلها في عام 2021 بقرار من السلطات القضائية.
تغريدة تفوح عنصرية من السياسي اليميني المتطرف “داميان ريو” بعد فوز #تونس في مباراة #تونس_فرنسا : “لقد تنازلنا لكم عن الفوز.. الآن تفضلوا ارجعوا إلى بلدكم #تونس لو سمحتم”#كأس_العالم_قطر_2022 #WorldcupQatar2022 @Islametinfo pic.twitter.com/CeW2AIXw0q
— خديجة بن قنة (@Benguennak) November 30, 2022
وأثار اليميني المتطرف جدلا واسعا في وقت سابق من العام الجاري بعد أن اتهم مهاجم المنتخب الفرنسي كريم بن زيمة بأنه “إرهابي”.
ونشر ريو تغريدة عبر “تويتر” تضمنت صورا بينها واحدة للمهاجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية وهو يرفع أصبعه السبابة في الهواء، بالمقارنة مع صور لإرهابيين يقومون بالإشارة نفسها.. وكتب حينها: “أعتقد أن بن زيمة يريد أن يرسل لنا رسالة”.