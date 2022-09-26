سياسي فلسطيني: الجزائر لن تخذلنا وهي السند المتبقي لنا

قال رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، الفلسطيني منيب المصري، إن الفلسطينيين على ثقة بأن الجزائر لن تخذلهم في جهودها للمصالحة، لأن ليس لها أي مصلحة إلا إعادة الاعتبار للمشروع ‏الوطني الفلسطيني.

وكتب منيب المصري مقالا على موقع “راديو الشباب” الفلسطيني تحت عنوان “أملنا الكبير في الجزائر”، جاء فيه: منذ أن أعلنت الشقيقة الجزائر عن نيتها في العمل على إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني البغيض، وبدأت من أجل ذلك خطوات ‏عملية، وعمل دؤوب.

وأضاف: ونحن نقول بأن الجزائر فتحت لنا طاقة ‏فرج وأحيت وعززت الأمل لدينا بأن هذا الملف سوف ينتهي، لأنها ليس لها أي مصلحة إلا إعادة الاعتبار للمشروع ‏الوطني الفلسطيني، لذلك نحن نقول بأن الجزائر هي أم ‏البدايات وحاضنة الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ ما قبل ‏الانطلاقة الفعلية لها‎.‎

وحسبه: في الوقت الذي نضع كل ثقتنا في دولة الجزائر، فإننا على ‏يقين تام بأنها لن تخذل الشعب الفلسطيني، وسوف تبقى تعمل ‏بلا كلل أو ملل وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو توحيد الشعب ‏الفلسطيني، ونحن جميعاً نقف خلفها ومعها من أجل ذلك.

وأوضح: جهود الشقيقة الجزائر بارقة أمل جديدة ومهمة ويجب إنجاحها ‏من أجل وقف حالة السوء التي نعيشها، إننا نريد إنهاء ‏الانقسام، لكي نتفرغ لمقارعة الاحتلال، وصولاً إلى العودة ‏والحرية والاستقلال، مًقرين بحل الدولتين، كحل مرحلي، ‏ومقبول دولياً.

وحسب هذا السياسي الفلسطيني: فإن الفصائل عبرت عن ‏شكرها ‏‎العالي للجزائر قيادة وشعبا على هذه المبادرة المباركة ‏وعلى كل المواقف النضالية المشرفة اتجاه فلسطين أرضا ‏وشعبا وقضية، ونعتبر المبادرة الجزائرية بمثابة فرصة ذهبية ‏لإنهاء الانقسام الالتزام بها واجب وإفشالها خيانة وجريمة ‏وطنية.

وختم: كلنا أمل أن تكون الجزائر هي خاتمة المأساة الفلسطينية وأن ‏تقدم مقترحاً لإنهاء الانقسام قائم على أساس الشراكة السياسية ‏الكاملة، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير التي ‏تشكل الهوية الجمعية للكل الفلسطيني، وأن نصل بمساعدتها ودعمها إلى بر الأمان.

وشدد: فقد كانت الجزائر أم البدايات ‏وستبقى في قلب كل فلسطيني فهي السند المتبقي لنا في ظل ‏الهرولة نحو إرضاء أعداء الشعب الفلسطيني من خلال ‏التطبيع العلني والسري الذي لن يخدم أحداً، لا بل سيضر ‏بمستقبل الشعوب العربية‎.