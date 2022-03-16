سياسي فلسطيني: لقاء الجزائر ليس بارقة أمل بل هو الأمل بحد ذاته

قال رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، الفلسطيني منيب المصري إن لقاء الجزائر ليس بارقة أمل بل هو الأمل بحد ذاته، داعيا إلى عدم تضييع الفرصة والعمل على أن يكون خاتمة ملف الانقسام.

وقال المصري، في مقال له بعنوان الجزائر حاضنة النضال الفلسطيني، بموقع دنيا الوطن “أعتقد جازماً بأن لقاء الجزائر الذي سيجمع القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائر من أجل إنهاء الانقسام لا يشكل فقط بارقة أمل بل هو الأمل بحد ذاته وعلينا أن لا نضيع هذه الفرصة، ويجب أن نعمل على أن يكون اجتماع الجزائر هو خاتمة ملف الانقسام، وأن يكون هذا الاجتماع بداية لم الشمل وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأضاف المصري “الجميع يعرف أن الجزائر ليس لديها أي مصالح شخصية سوى مصلحتها في لم الشمل الفلسطيني، وندرك أيضا أن أسس السياسة الخارجية للجزائر مبنية على الأخلاق قبل المصالح، فإننا نعي تماماً بأن هذا الاجتماع سيبدأ من حيث انتهينا في القاهرة، فالجهد المبذول من طرف الشقيقة مصر كبير ومهم”.

وتابع المصير قائلا “أثق بأن حكومة الجزائر كما هي حريصة على المصلحة الفلسطينية، فهي حريصة أيضاً على البناء على ما تم إنجازه خلال الخمسة عشرة سنة الماضية أي منذ بداية الانقسام الفلسطيني في جوان من العام 2007.

وعن ثقل الملف وتشعباته قال رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني “إن حجم المهمة الملقاة على عاتق الجزائر كبير، وندرك تمامً بأن هذا الملف له تشعبات عربية وإقليمية وعالمية، وهناك من الفلسطينيين من ارتبطت مصالحهم باستمرار هذا الانقسام”.

وأضاف المصري “ومن أجل كل ذلك نقول بأننا ندعم جهودكم ونأمل أن نصل جميعاً إلى بر الأمان على أيدي الشقيقة الجزائر، فلا مجال للفشل لأن الفشل يعني الانهيار الشامل، والذهاب إلى الهاوية، فلقاء الجزائر يجب أن يكون محطة أخيرة في هذا الملف الأسود بكل تداعياته”.

وتابع المصري في مقاله قائلا “إن استشعار الجزائر للخطر الداهم على المشروع الوطني جراء استمرار الانقسام دعاها إلى أخذ زمام المبادرة في دعوة القوى والفصائل والشخصيات المستقلة إلى اجتماع في الجزائر العاصمة من أجل إنهاء الانقسام، الذي لا يجب أن يستمر في ظل المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية، والتي تنذر بتغيرات عميقة واصطفافات ومحاور جديدة لا بد وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة لا بل أساساً في أي ترتيبات قادمة.

وأشار المصري إلى أنه منذ تلقي دعوة الجزائر للمشاركة في لقاء الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، عادت بي الذاكرة إلى العام 1963، فعدت إلى البدايات والأصل، فلي في الجزائر الحبيب تاريخ اعتز وأفتخر به، فقد عملت في الجزائر العاصمة عام 1963، وشهدت الثورة الجزائرية وبطولات شعبها في دحر المستعمر الفرنسي وبناء الدولة، وأنا شاهد حي على ما فعلته الجزائر من أجل فلسطين منذ ما قبل تأسيس حركة فتح وانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في بداية العام 1965.