سياسي كاميروني: إيتو رجل فاسد وعينه على رئاسة البلد

يغرق اتحاد الكاميرون لكرة القدم في وحل الفساد، قبل شهر من مواجهتَين قويّتَين لِمنتخب هذا البلد أمام الجزائر، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان النجم السابق للكرة الكاميرونية صامويل إيتو قد فاز بِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة المحلّي، في ديسمبر الماضي.

واتّهم رجل السياسة والأستاذ الجامعي الكاميروني موسى نجويا، رئيس اتحاد الكرة المحلّي صامويل إيتو، بِتورّطه في قضايا فساد، ودعا إلى تنحيته.

واستشهد موسى نجويا في أحدث ظهور له بِصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بِما يُثبت غرق هيئة إيتو في وحل الفساد، بينها:

1- وفّر صامويل إيتو حافلة لِمنتخب بلاده الكاميرون، في نهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القواعد التي أُسدل ستارها في الـ 6 من فيفري الحالي. وقال للرأي العام إنها هدية لـ “الأسود الجموحة”، ولكنه تستّر على حقيقة أنه استأجر الحافلة، حيث قبض ما يُقارب 500 مليون دينار جزائري (نصف مليار سنتيم)، طوال فترة استعمال المركبة من قبل المنتخب.

2- يدفع إيتو رشاوى لِرجال المحاماة، حتى يُرسّم فوزه بِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة الكاميروني، ويُدافعون عنه في الهيئات الدولية، مثل محكمة “تاس” بِمدينة لوزان السويسرية، التي رفضت ترسيم حصيلة الانتخابات.

3- تُقيم إطارات اتحاد الكرة الكاميروني في أفخم فنادق البلد مجّانا، مع تغطية تكاليف سفرياتها إلى الخارج التي لا علاقة لها بِالوظيفة.

4- قدّر موسى نجويا أن ثروة صامويل إيتو تبلغ نحو 1.16 مليار دينار (116 مليار سنتتيم). وأنه جاء إلى اتحاد الكرة لِصيانة مكتسباته، والتخطيط لِأهداف أخرى، قد تكون تكرار سيناريو الليبيري جورج ويا، في الفوز في المستقبل القريب بِالانتخابات الرئاسية للكاميرون.

وكانت الصحافة الكاميرونية قد روّجت خبر اعتزام صامويل إيتو الترشّح للانتخابات الرئاسية لِعام 2018، قبل أن يتدخّل النجم السابق لـ “البارصا” والإنتر، وينفي مزاعم تخطيطه لِدخول الغمار السياسي. وذلك بعد أن تأكّد أن الرئيس الحالي بول بيا (89 سنة/ يحكم البلد منذ عام 1982)، مُصمّم على البقاء.

وختم السياسي والأكاديمي موسى نجويا منشوره بِأسلوب ساخر، وقال إن المُنتفعين (المنبطحين) سيتّهمونه بِالحسد، رغم أنه يُدافع عن “فقراء القرية”، في إشارة إلى الطبقة المطحونة من الشعب الكاميروني.