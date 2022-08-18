سياسي كندي يبتلع نحلة خلال مؤتمر صحفي مباشر
تعرض رئيس وزراء أونتاريو الكندية، دوج فورد، لموقف محرج أثناء مؤتمره الصحفي في دوندالك، حيث دخلت نحلة في فمه واستقرت في بطنه.
فبينما كان رئيس الوزراء في منتصف الإجابة على سؤال حول الرعاية الصحية، شوهدت النحلة وهي تطن حول وجهه قبل ثوان من دخولها مباشرة إلى فمه وبدأ فورد بالاختناق قبل أن يسأل أحد المراسلين، “ما هذا؟” ثم أضاف “أنا بخير… لقد ابتلعت للتو نحلة “.
‘He’s buzzing in there’: Canadian politician swallows bee during live press conference – https://t.co/KFart2IxVi -A Canadian politician accidentally swallowed a bee during a press conference in Dundalk, Ontario, on Friday, August 12.
— In-Site (@In_site_updates) August 13, 2022
وتناول فورد رشفة ماء، وعلق على الموقف، قائلاً:” إنها تطن مرارا وتكرارا” حيث أشار إلى بطنه، وعلى الرغم من أن بعض الألم كان واضحا على فورد، إلا أنه علق مازحا: “آسف يا رفاق. لقد هربت من هنا”، مشيرا إلى حلقه، أي أنها نزلت إلى معدته.
وذهل الصحفيون بمشهد دخول نحلة إلى فم فورد، خلال إجابته على أسئلتهم، حيث وثقت الكاميرات المشهد الطريف، لكن الأكثر إثارة أن النحلة دخلت فم السياسي الكندي واستمرت بالدخول إلى حلقه واستقرت في بطنه، وفق وكالة “سبوتنيك”.